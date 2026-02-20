Haberler

Erzurum'da otomobille çarpışan motosikletteki genç öldü, arkadaşı yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafikte motosiklet kazasında 20 yaşındaki Ömer Elibol hayatını kaybetti, arkadaşı Berat Alkan yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Ömer Elibol (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçenin Cumhuriyet Bulvarı'nda ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Elibol ile arkadaşı Berat Alkan (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elibol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi
