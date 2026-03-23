Haberler

Erzurum-Oltu Çayı'nda su samuru görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Olur ilçesindeki Oltu Çayı'nda su samurunun balık avladığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Ayrıca bölgede yaban keçilerinin yerleşim alanına kadar inerek otladığı anlar da görüntülendi.

ERZURUM'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı'nda su samuru görüntülendi.

Olur ilçesine bağlı Ormanağazı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar suda balık avlayan su samurunu görüntüledi. Su samurunun avlanma anları ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, su samurunun balıkları kovaladığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Yıldırım Çalışkan, çaydaki su samurunu fark ettiğini belirterek, "Oltu Çayı'nda su samurunun balık avladığını izledik. Çok keyif aldık, her zaman rastlanmıyor dedi.Öte yandan Ormanağazı mahallesi çevresinde yaban keçilerinin yerleşim alanına kadar inerek otladığı anlar da görüntülere yansıdı.

Haber: Dursun Murat AYDIN/OLUR(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

