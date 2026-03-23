Erzurum-Oltu Çayı'nda su samuru görüntülendi

ERZURUM'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı'nda su samuru görüntülendi.

Olur ilçesine bağlı Ormanağazı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar suda balık avlayan su samurunu görüntüledi. Su samurunun avlanma anları ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, su samurunun balıkları kovaladığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Yıldırım Çalışkan, çaydaki su samurunu fark ettiğini belirterek, "Oltu Çayı'nda su samurunun balık avladığını izledik. Çok keyif aldık, her zaman rastlanmıyor dedi.Öte yandan Ormanağazı mahallesi çevresinde yaban keçilerinin yerleşim alanına kadar inerek otladığı anlar da görüntülere yansıdı.

Haber: Dursun Murat AYDIN/OLUR(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı