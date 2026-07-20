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Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dronla görüntülendi

Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dronla görüntülendi
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Hakkari'de Cilo Sat Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın cenazesi, 5 günlük arama sonrası helikopterle hastane morguna getirildi.

ÖLEN DAĞCI'NIN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanış yaptıktan sonra kaybolan ve 5 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine dün ulaşılan dağcı Yüksel Işık'ın (61) cenazesi otopsi işlemleri için bulunduğu noktadan 2 günlük zorlu çalışmanın ardından helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. Işık'ın iniş sırasında yaklaşık 200 metre sürüklendiği ve emniyet ipinde asılı kaldığı değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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