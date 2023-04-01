ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAĞINI CADDEDE TABANCA İLE ATEŞ EDEREK KOVALAMIŞ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş'ın, ortağı Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ı (30) tabanca ile öldürdüğü olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş'ın, ortağı Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ı (30) tabanca ile öldürdüğü olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Dikbaş'ın, ortağını tabanca ile ateş ederek caddede kovaladığı görüldü.

Dün akşam saatlerinde Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana gelen olayda, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti, Dikbaş gözaltına alındı.

Olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.