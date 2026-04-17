Mersin'de, "Olba Kültür Yolları Fotoğraf Sergisi" açıldı

Mersin'de, 'Olba Kültür Yolları Fotoğraf Sergisi' açıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Olba Kültür Yolları Fotoğraf Sergisi', Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'nun katılımıyla açıldı. Sergide Türkiye'nin kültürel mirası 30 fotoğrafla yansıtılıyor ve 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Olba Kültür Yolları Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir alışveriş merkezinde hazırlanan ve 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tetikoğlu, sergiyle Türkiye'nin zengin kültürel mirasının yansıtıldığını belirtti.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de kültürel mirasa sahip çıkmanın önemli olduğunu kaydetti.

Olba Kültür Yolları Proje Koordinatörü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nida Naycı da katılımcılara sergi hakkında bilgi verdi.

Sergi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
