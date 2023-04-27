OKUNDU Yağışlar sonrasında dağdan kopan taş parçaları evin bahçesine indi

Bozkır ilçesinde etkili yağışlar sonrası oluşan heyelanda evlerin bahçesine düşen kaya parçaları hafif hasar oluşturdu.

Dereköy Mahallesine Konya İl Afet Müdürlüğü tarafından 2015 yılında kaya ıslah çalışması yapılan bölgede etkili olan nisan yağmurları nedeniyle dağdan koparak evlere düşen büyük taş parçaları mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan mahalle muhtarı Ramazan Deniz, "Mahallede gece saatlerinde hamamlık bölgesinin üzerindeki kayalık alanlardan taş dökülmesi meydana geldi." dedi.

Muhtar Deniz, düşen taşların bir kısmının Ali Cebeci isimli vatandaşın bahçesinde temel ve koruma tellerinde hafif hasar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.