Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında "Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlık'taki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tekin, eğitim öğretimin, bir ülkenin topyekun birlikte hareket ettiği zaman altından kalkabileceği büyük bir yük olduğunu belirtti.

Eğitim öğretimin, 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen, yaklaşık 75 bin okul ve 100 binin üzerindeki kurumla 86 milyonun tamamını ilgilendiren bir alan olduğuna işaret eden Tekin, toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Aileler dahil olmak üzere, toplumdaki gerçek ve tüzel kişilerin tamamının eğitim sürecine destek olmasını istediklerini vurgulayan Tekin, "Meslek örgütleri, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri, bu sürecin içerisinde bizimle ne kadar yol yürürlerse, eğitim sistemimiz o kadar başarılı olur. Bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeyler o düzeyde toplumsal karşılık bulur, bunu istiyoruz." diye konuştu.

Bu anlamda, bugün Şule Yüksel Şenler Vakfı ile bir protokol yapacaklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler Vakfı bizim açımızdan, bizim genç kuşak açısından ismen çok yakın tanıdığımız, çok takdir ettiğimiz bir entelektüelimiz adına kurulmuş bir vakıf. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu ebeveynlerimiz için de geçerli, okullarımız için de geçerli."

Bakan Tekin, bu kapsamda okullarda kütüphane seferberliği başlattıklarını belirterek, verdikleri destekten dolayı vakıf yetkililerine, hayırseverlere ve bağışçılara teşekkürlerini iletti.

"İşbirliğinden memnunuz"

Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta da vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın ülkede her zaman eğitimle ilgili en üst düzeyde, her tür girişimi yapmaya çalışan bir şahsiyet olarak tanındığını belirtti.

Emine Erdoğan'ın "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla Türkiye'de eğitimini tamamlamak için zorlanan çocuklara sahip çıktığını, eğitimini yarım bırakan kadınların tekrar okullara dönmesi için okuma yazma seferberliği başlattığını hatırlatan Usta, okuma yazma bilmeyenlerin de okuma yazma öğrenmesi ve eğitimlerini tamamlamasının öncü bir model olduğunu vurguladı.

Vakıflarının, yeni nesillere, gençlere el uzatmak, Şule Yüksel Şenler'i kitaplarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle tanıtmak, ülke için bilinçli, şuurlu, ahlaklı iyi bir nesil yetiştirmek hedefinin olduğunu aktaran Usta, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

İlk olarak Emine Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 11 okulda kütüphaneler kurduklarını ve Bakan Tekin ile açılışını yaptıklarını anımsatan Usta, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimize, çocuklarımızı ve gençlerimizi psikolojik ve ruhsal olarak da eğlendirecek ve sadece kitap okumak değil, akıllı oyunlarla kendi bilgi ve yeteneklerini geliştirecekleri yeni metotlarla da tanışmalarına vesile olacak sistemleri de getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu konuda sizlerle işbirliği içerisinde hedefimiz şimdi 81 ilimizde de kütüphanelerimizi tamamlamak. Bunun dışında yine ilk deprem bölgesinde başladığımız meslek atölyelerimiz var."

Usta, bu yıl 15 bin çantayla öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmayı hedeflediklerini de ifade etti.