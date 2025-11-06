Haberler

Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla Şule Yüksel Şenler Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. Bakan Tekin, toplumun tüm kesimlerinin eğitim süreçlerine destek olmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında "Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlık'taki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tekin, eğitim öğretimin, bir ülkenin topyekun birlikte hareket ettiği zaman altından kalkabileceği büyük bir yük olduğunu belirtti.

Eğitim öğretimin, 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen, yaklaşık 75 bin okul ve 100 binin üzerindeki kurumla 86 milyonun tamamını ilgilendiren bir alan olduğuna işaret eden Tekin, toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Aileler dahil olmak üzere, toplumdaki gerçek ve tüzel kişilerin tamamının eğitim sürecine destek olmasını istediklerini vurgulayan Tekin, "Meslek örgütleri, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri, bu sürecin içerisinde bizimle ne kadar yol yürürlerse, eğitim sistemimiz o kadar başarılı olur. Bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeyler o düzeyde toplumsal karşılık bulur, bunu istiyoruz." diye konuştu.

Bu anlamda, bugün Şule Yüksel Şenler Vakfı ile bir protokol yapacaklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler Vakfı bizim açımızdan, bizim genç kuşak açısından ismen çok yakın tanıdığımız, çok takdir ettiğimiz bir entelektüelimiz adına kurulmuş bir vakıf. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu ebeveynlerimiz için de geçerli, okullarımız için de geçerli."

Bakan Tekin, bu kapsamda okullarda kütüphane seferberliği başlattıklarını belirterek, verdikleri destekten dolayı vakıf yetkililerine, hayırseverlere ve bağışçılara teşekkürlerini iletti.

"İşbirliğinden memnunuz"

Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta da vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın ülkede her zaman eğitimle ilgili en üst düzeyde, her tür girişimi yapmaya çalışan bir şahsiyet olarak tanındığını belirtti.

Emine Erdoğan'ın "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla Türkiye'de eğitimini tamamlamak için zorlanan çocuklara sahip çıktığını, eğitimini yarım bırakan kadınların tekrar okullara dönmesi için okuma yazma seferberliği başlattığını hatırlatan Usta, okuma yazma bilmeyenlerin de okuma yazma öğrenmesi ve eğitimlerini tamamlamasının öncü bir model olduğunu vurguladı.

Vakıflarının, yeni nesillere, gençlere el uzatmak, Şule Yüksel Şenler'i kitaplarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle tanıtmak, ülke için bilinçli, şuurlu, ahlaklı iyi bir nesil yetiştirmek hedefinin olduğunu aktaran Usta, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

İlk olarak Emine Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 11 okulda kütüphaneler kurduklarını ve Bakan Tekin ile açılışını yaptıklarını anımsatan Usta, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimize, çocuklarımızı ve gençlerimizi psikolojik ve ruhsal olarak da eğlendirecek ve sadece kitap okumak değil, akıllı oyunlarla kendi bilgi ve yeteneklerini geliştirecekleri yeni metotlarla da tanışmalarına vesile olacak sistemleri de getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu konuda sizlerle işbirliği içerisinde hedefimiz şimdi 81 ilimizde de kütüphanelerimizi tamamlamak. Bunun dışında yine ilk deprem bölgesinde başladığımız meslek atölyelerimiz var."

Usta, bu yıl 15 bin çantayla öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.