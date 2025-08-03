Okullarda Serbest Kıyafet Uygulaması Sona Erdi: Forma Dönülüyor

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erdirilmesi kararının vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda tekrar forma (okul kıyafeti) uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, MEB'in serbest kıyafet uygulamasını sona erdirme kararı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) arayan ve başvuru yapan veliler, karardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Buna göre, okul kıyafetleri ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak, velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Sağlık durumu nedeniyle özel giyim ihtiyacı olan öğrenciler buna uygun kıyafet giyebilecek.

Okul-aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak veya serbest rekabeti engelleyecek yönlendirmelerde bulunamayacak. Özel gün ve etkinliklerde veliye ek maliyet oluşturacak kıyafet zorunlu tutulmayacak, atölye, laboratuvar gibi ortamlarda ise okul onayıyla uygun iş kıyafeti kullanılabilecek.

Öte yandan her okul, kendi kıyafetini sağlıklı, rahat ve dayanıklı olacak şekilde belirleyecek. Pamuklu/yünlü malzeme kullanılacak, kıyafetler öğrencilerin gelişimini kısıtlamayacak. Velilere ek mali külfet getirilmemesi için okul kıyafeti en az 4 yıl değiştirilmeden kullanılacak. Rozet ve arma gibi hazır simgeler kullanılmayacak, veliler istedikleri yerden alışveriş yapabilecek.

Uygulamanın öğrenci sağlığına, okul kültürüne ve eğitim ortamına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Teşekkür mesajları

Açıklamada, vatandaşların CİMER'e ulaşan teşekkür mesajlarından bazılarına da yer verildi.

Bir vatandaş, "Okullarda tek tip kıyafet kararı doğru bir karardır. Aileler serbest kıyafette farklı kıyafet almakta zorlanıyordu." ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş "Sayın Yusuf Tekin Bey'in okullarda formaya dönüş kararını duymak beni öğretmen olarak sevindirdi. İlkokul, ortaokul ve lisede farklı tasarımlar için yarışma bile düzenlenebilir." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer mesajda, "Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor, forma geri dönüyor! Haber basından geldi, okudum. Bakanım, tamamen hak veriyorum. Ben şahsen forma düzenini destekliyorum. Çünkü serbest kıyafet, çocuklar arasında büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Formaya dönüş kararınız çok yerinde, teşekkür ederim." ifadeleriyle uygulamaya yönelik memnuniyet aktarıldı.

Başka bir mesajda da "Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bugünkü duyurunuz beni bir veli olarak çok mutlu etti. Çocuklarımızın okullarda formayla eğitim görmesini memnuniyetle karşılıyorum. Serbest kıyafet dönemi, çocuklar arasında kıyas, rekabet ve psikolojik baskı yaratıyordu. Artık okullarımızda yeniden düzen ve eşitlik olacak. Bu kararınızdan dolayı şahsınız ve ekibinize teşekkür ederim. Tebrik ediyorum." değerlendirmesi yapıldı.