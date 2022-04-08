Okullarda ikinci ara tatil başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullarda ikinci ara tatil başladı

AA - Alican Ocak - Güncel
 - Güncelleme:
Okullarda ikinci ara tatil başladı

Türkan Yamantürk ilkokulu Okuldan çıkan öğrenciler Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve öğretmenler İstiklal Marşının okunması Okul müdürünün konuşması Öğrencilerin kameralara el sallaması ANKARA - 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan ikinci ara tatil süreci başladı.

Türkan Yamantürk ilkokulu

Okuldan çıkan öğrenciler

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve öğretmenler

İstiklal Marşının okunması

Okul müdürünün konuşması

Öğrencilerin kameralara el sallaması

ANKARA - 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan ikinci ara tatil süreci başladı.

Okullarda ikinci ara tatil başladı

Okullarda ikinci ara tatil başladı

Okullarda ikinci ara tatil başladı

AA / Alican Ocak - Güncel

Nisan, Okul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title