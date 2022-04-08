Okullarda ikinci ara tatil başladı
AA - Alican Ocak - Güncel
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Türkan Yamantürk ilkokulu Okuldan çıkan öğrenciler Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve öğretmenler İstiklal Marşının okunması Okul müdürünün konuşması Öğrencilerin kameralara el sallaması ANKARA - 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan ikinci ara tatil süreci başladı.
Türkan Yamantürk ilkokulu
Okuldan çıkan öğrenciler
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve öğretmenler
İstiklal Marşının okunması
Okul müdürünün konuşması
Öğrencilerin kameralara el sallaması
ANKARA - 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan ikinci ara tatil süreci başladı.