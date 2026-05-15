Şanlıurfa-Okul bahçesinde fenalaşan lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken aniden fenalaşan 9. sınıf öğrencisi Menderes Durmuş (14), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen öğrencinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla okul bahçesinde top oynayan Menderes Durmuş, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenler, öğrencinin yardımına koştu. Kontrolünde nabzının atmadığını belirleyen öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verirken, kalp masajı uygulandı. İhbarla okula sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Durmuş'u Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Menderes Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Durmuş'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

