Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının poligonda atış yapmasıyla ilgili 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın faili İsa Aras Mersinli'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu'nda 13 Nisan Pazartesi günü babasıyla atış yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu tespit üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y, aynı gün valilik makam oluruyla görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.