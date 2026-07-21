Okulda 10 kişiyi öldüren saldırganın babasına 10 kez müebbet ve 30 yıl hapis istemi

6 KİŞİYE, OKULDA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ YAZMIŞ

İddianamede, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemeye de yer verildi. İncelemede Mersinli'nin okul saldırısına daha önce karar verdiği, buna ilişkin araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı belirlendi. İsa Aras Mersinli'nin olay öncesi dönemlerde, Discord isimli uygulama üzerinden yurt dışından erişim sağlanan JHN, SC NOTRISHU SAB, BUNNY, BASİL ve P isimli kullanıcılar ile TikTok uygulaması üzerinden yurt dışından erişim sağladığı ESAD isimli kullanıcıyla yaptığı yazışmalarda Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştireceğini söylediği belirlendi.

ROBLOX'TA PROVA YAPMIŞ

İncelemede ayrıca İsa Aras Mersinli'nin 'Roblox' isimli bir oyunda saldırı öncesi prova yaptığının belirlendiği ifade edildi. Mersinli'nin Roblox oyununda görünüş itibarıyla okul ve okulun bölümleri olan sınıf, kütüphane, kafeterya gibi yapılar içerisinde silahsız ve kendisini savunamayacak kişileri öldürdüğü tespit edildi.

ERİC HARRİS'İN MANİFESTOSU ÇIKTI

Bilgisayarda yer alan tarayıcının geçmiş kayıtları incelendiğinde ise İsa Aras Mersinli'nin şiddet ve ölüm içerikli videolar izlemek amacıyla farklı sitelere giriş yaptığı, el yapımı bomba üretme içerikleri ve geçmiş dönemde farklı ülkelerde gerçekleşen okul saldırılarına ilişkin araştırmalar yaptığı ve okul saldırısı gerçekleştiren kişilerin ekran görüntülerini bilgisayarına kaydedip bu kişilerin görsellerinin yanına kendisinin yer aldığı fotoğrafları eklediği tespit edildi. İncelemelerde İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında Amerika'da okul saldırısı gerçekleştiren Eric Harris'in manifestosunun ve silahlı saldırı eylemleri ile ilgili motivasyon artırıcı videoların çıktığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı