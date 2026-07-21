Kahramanmaraş'ta 10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Okul Saldırısına Dava

(ANKARA) - Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026'da 9 öğrenci ile 1 öğretmeni ateşli silahla öldüren öğrenci İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybetmesine, 15 öğrencinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırı olayı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20 Temmuz 2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan iddianame tanzim edilmiştir."

İddianame Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır."

Kaynak: ANKA