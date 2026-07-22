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ÖSYM'den okul birincisi adaylara YKS uyarısı Açıklaması

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ÖSYM, 2025-2026 eğitim yılı okul birincilerinin bilgilerini 17-22 Temmuz arasında kontrol etmeleri ve hata varsa 22 Temmuz saat 16.00'a kadar MEB e-Okul'da düzeltme yapmaları gerektiğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini kontrol etmelerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, ortaöğretim kurumlarının 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisinin, 2026- Yks yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-Okul sisteminden 16 Temmuz'da elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığı ifade edildi.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, 17-22 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri gerektiği belirtilerek, "Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 22 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme, değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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