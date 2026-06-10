Haberler

Eskişehir'de okul güvenliğini sağlayan bekçiyi darbeden iki şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir lisede görevli bekçiyi kimlik kontrolü sırasında darbeden iki şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde okul güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan bekçiyi darbeden iki şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul güvenliği amacıyla resmi görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi, 4 kişiye kimlik kontrolü yaptığı ve okula giriş yapma amaçlarını sorduğu esnada 2 kişi tarafından darbedildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olaya müdahale eden diğer ekipler tarafından yakalanan A.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet soruşturmasında Özgür Özel'in eski şoförü gözaltına alındı

Bir zamanlar en yakınındaki isimdi! O da gözaltına alındı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı