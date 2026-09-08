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Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü

Okul bahçesinin istinat duvarı çöktü
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BURSA’nın Mudanya ilçesinde okul bahçesinin istinat duvarı çöktü.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde okul bahçesinin istinat duvarı çöktü.

Mudanya'da Mütareke İlkokulu'nun bulunduğu okul bahçesinin istinat duvarı, gece saatlerinde çöktü. Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okulun yanında sürdürülen inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında istinat duvarının çöktüğü öne sürüldü. Çökme nedeniyle okul bahçesinin bir bölümü de zarar görürken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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