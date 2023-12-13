Okul arkadaşının öldürdüğü Hürkan, toprağa verildi; 2 öğrenci adliyede (2)

1'İ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBESTKayseri'de tartıştığı arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) bıçakla öldüren T.Ş. (13) çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, yanında bulunan Ş.K. (13) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

1'İ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

Kayseri'de tartıştığı arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) bıçakla öldüren T.Ş. (13) çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, yanında bulunan Ş.K. (13) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,