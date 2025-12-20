Hasan Berat'ı ağır yaralayan arkadaşı tutuklandı

KONYA'da okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ'ı (13) taşla başına vurarak ağır yaralayan, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen T.F. (13), savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı yolda yürüyen Güldağı ile takım arkadaşı T.F. şakalaşmaya başladı. T.F. iddiaya göre; daha sonra Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına ardından başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada kırılan kafatası titanyum parçaları ile tedavi edilen Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi. Diğer yandan 6 gün tutuklu kalan T.F., serbest bırakıldı. T.F.'nin tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' yazılı mesaj paylaştığı görüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez yeni deliller kapsamında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.