Oktay Saral, Gazeteciler Günü'nde Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

Oktay Saral, Gazeteciler Günü'nde Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ'da düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelerek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Saral, bir otelde düzenlenen programda gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saral, "İki yılı aşkın süredir Gazze'de, Filistin'de hiçbir temele dayanmayan bahanelerle Müslümanlara zulmediliyor." dedi.

Saral, İsrail'in Gazze'deki vahşeti göstermek isteyen gazetecileri de hedef alarak öldürdüğünü belirtti.

