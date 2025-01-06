Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisi 'Başkan: Ev Hapsi' Çekimlerine Başlandı

Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği, "Başkan: Ev Hapsi" dizisi, ev hapsine mahkum edilen bir belediye başkanının hikayesini konu alıyor.

Kara mizah unsurları barındıran siyasi drama türündeki dizinin çekimlerine başlandı. Kaynarca'ya, oyuncular Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ile Mustafa Alabora eşlik ediyor.

GAİN'in yeni dizisi, oyuncu kadrosu, senaryosu ve çok katmanlı hikayesiyle dikkati çekiyor.

KYN Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstleniyor.

Dizinin konusu şöyle:

"İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı Aziz Saygın, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklanır ve soruşturma sürecini ev hapsinde tamamlamasına karar verilir. Ancak bu durum Aziz Saygın için bir son değil, siyasetin ve aile içindeki oyunların başlangıcıdır. Hem itibarını geri kazanmak hem de ailesiyle kopan bağlarını onarmak için zorlu bir savaşa giren Aziz Saygın, siyasetin ve aile hayatının kirli gerçekleriyle yüzleşirken, adalet ve etik kavramlarını sorgulamak zorunda kalacaktır."