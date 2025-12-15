Tokat'ta annesi ölen kuzuyu inek emziriyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, doğum yapan koyun bir süre sonra hastalanarak öldü. Öksüz kalan kuzu ise bir inek tarafından sahiplenerek emzirilmeye başlandı.

İlçenin Dökmetepe köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Adem Demirkürek'in (44) küçükbaşları geçen ay doğum yapmaya başladı. Doğum yapan koyunlardan bir tanesi, ölünce doğan kuzu öksüz kaldı. Kuzu aynı ahırdaki ineklerden bir tanesini emmeye başladı.

Adem Demirkürek, "Kuzumuzun annesi doğum sonrasında öldü. Ölünce de hayvan öksüz kaldı. Biberonla büyütmeye başladım. Ama o sırada ineğe anne şefkati geçti. Kuzu inekten süt içmeye başladı" dedi.