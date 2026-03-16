Kağıthane'de hastanede çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kağıthane'de bulunan Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Gürsel Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki hastanenin 4. katında bulunan sterilizasyon cihazında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle hastanenin bir kısmı dumanla kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler hastane binasında bir süre duman tahliyesi yaptı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar