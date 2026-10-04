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Okinawa'da görevli ABD deniz piyadesi gasp ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

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Okinawa'da görevli ABD deniz piyadesi gasp ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
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Okinawa'da Futenma Hava Üssü'nde görevli bir ABD deniz piyadesi, Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki kadını öldürme ve gasp şüphesiyle gözaltına alındı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, olayı protesto için ABD Büyükelçisi George Glass'ı bakanlığa çağırdı.

TOKYO, 4 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın en güneyindeki Okinawa eyaletinde görev yapan bir ABD deniz piyadesi, gasp ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Kyodo Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nde görevli 20 yaşındaki Davin Ballard adlı şüpheli, cumartesi günü erken saatlerde Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki bir kadını öldürmekle ve kadının cüzdanı ile sırt çantasını çalmakla suçlanıyor.

Okinawa polis kaynaklarına dayandırılan haberde, şüphelinin kadınla birlikte otele girerken görüldüğü, kadının ise cumartesi günü erken saatlerde ölü bulunduğu belirtildi. Naha'da cumartesi gecesi bir polis memuru tarafından tespit edilen şüpheli, sorgusunun ardından gözaltına alındı.

Habere göre Ballard kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, polis olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoşi Takehiro'nun pazar günü ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ı bakanlığa çağırarak olayla ilgili protestosunu ilettiğini açıkladı.

Okinawa'da görev yapan ABD askeri personelinin cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere işlediği suçlar uzun süredir ciddi ve kalıcı bir soruna dönüşmüş durumda.

Resmi istatistiklere göre, 2025 yılında yerel polis yetkilileri, eyalette görev yapan ABD askeri personelinin ve ilgili diğer personelin karıştığı 100'den fazla suç vakasını ele aldı.

Kaynak: Xinhua
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