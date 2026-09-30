Haberler

Okan Konuralp, T24'e erişim engeline tepki gösterdi, derhal kaldırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Konuralp, T24'e erişim engeline tepki gösterdi, derhal kaldırılmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, T24'e erişim engelinin basın özgürlüğüne açık bir müdahale olduğunu belirtti. Konuralp, sosyal medyadan 'Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz' diyerek engelin derhal kaldırılmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, T24'e yönelik erişim engeline tepki göstererek kararın basın özgürlüğüne açık bir müdahale olduğunu ifade etti. Konuralp, "Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz" dedi.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'e yönelik erişim engeli, basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. Gazetecilik iktidarı memnun etmek için değil, gerçeği ortaya çıkarmak ve halkın haber alma hakkını savunmak için yapılır. Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz. T24 üzerindeki erişim engeli derhal kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı

Başsavcılık TFF'yi yalanladı: Herhangi bir inceleme yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

"Kaçırıldı" denilen uçak için korkunç iddia
Manchester City dosyasında ne oldu? İlk günden bugüne adım adım dev soruşturma

Futbol dünyası bunu konuşacak! Dev kulüp hakkında tarihi karar
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik

Külliye'deki görüşme sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Erdoğan, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay'ı kabul etti
Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı

Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi