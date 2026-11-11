Ohio'dan Demokrat üye, Jeffries'e destek vermezse tehdit aldığını öne sürdü

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Demokrat Don Leonard, üst düzey Demokratlardan, İsrail'e desteğiyle bilinen Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığını desteklememesi durumunda "hayatının cehenneme döneceği" yönünde tehdit aldığını öne sürdü.

Ohio eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi seçilen Leonard, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Üst düzey Demokrat Kongre üyeleriyle toplantı yaptığını aktaran Leonard, kendisinin Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmesi konusunda uyarıldığını belirtti.

Leonard, toplantıda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ile İran'daki savaşı sona erdirme amacıyla bir anayasa değişikliği girişimi başlatma konusunda taahhütler almak istediğini söyledi.

Leonard, Kongre üyelerinin kendisine Jeffries'e desteğini esirgemesinin siyasi misillemeye yol açabileceğini "açık ve net bir şekilde" belirttiklerini ve bunun, "önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'da hayatını cehenneme çevirmek" ve 2028'de koltuğunu kaybetmesini sağlamak gibi önlemleri de içereceğini söylediklerini savundu.

Görüştüğü Kongre üyelerinin ismini açıklamayan Leonard, "Bu tür şeylerin olacağını az çok tahmin ediyorduk. Filmlerde gördüğümüz şeylerin bir parçası işte." dedi ve bu baskının, kendisinden "takım forması giyip iyi bir takım oyuncusu olmasını" bekleyen insanlardan geldiğini ekledi.

Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için 1 milyondan fazla imza

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

Bu kapsamda, Jeffries'in de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi Başkanı olarak göreve seçilmesi öngörülüyor.

Ancak halihazırda Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri olan İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya 1 milyonu aşkın kişi imza attı.

Kaynak: AA