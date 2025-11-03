Oğuzlar'da Sonbahar Renkleri Görsel Şölen Sunuyor
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. Kise Dağı mevkisinde gürgen ağaçlarının oluşturduğu sarı ve yeşil tonları, görüntüyle göz kamaştırıyor.

Kise Dağı mevkisinde gürgen ağaçlarının yoğun olduğu ormanlarda yeşilden sarıya geçiş renk cümbüşü oluşturdu.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri görüntülendi.
