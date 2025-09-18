Haberler

Oğuzlar'da Kadınlar İmece Usulü Kışlık Yufka Hazırlıyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar, asırlık gelenek olan imece usulüyle kış hazırlığı için yufka pişirme geleneğini sürdürüyor. Her gün bir araya gelen kadınlar, topluca kışlık yufka hazırlayıp komşularıyla dayanışma içinde çalışıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar, asırlık gelenek olan imece usulüyle kışlık yufka hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayan Oğuzlar ilçesinde kadınlar, her yıl eylül ayı sonunda başlayan ceviz hasadı öncesinde, kış boyunca tüketecekleri yufkayı pişiriyor.

Kışlık yufka mesaisinde kadınlar, her gün bir kişi için yufka pişirerek birbirlerine destek oluyor.

Yufkanın pişirildiği tandırda yakacak olarak, geçen yılki ceviz hasadından kalan kabuklar da kullanılıyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, ilçelerinde yıllardır sonbahar aylarında geleneksel olarak yufka yapıldığını söyledi.

Kadınların toplanıp imece usulü saç yufkası yaptıklarını belirten Cebeci, yapılan yufkanın yıl boyunca tüketildiğini anlattı.

Cebeci, belediyenin her mahallede yaptığı tandırlarda komşuların bir araya gelerek asırlardır süren imece usulü kış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

İmece usulü yufka hazırlayan kadınlardan Semra Buruk, komşularıyla her gün bir araya gelip kış hazırlığı için sırayla ekmek yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
