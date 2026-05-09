Çorum'da 'Hıdırellez Şenliği' düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kapsamında "Geleneksel Karadonlu Canbaba'yı Anma ve Aşure" programı düzenlendi.

Oğuzlar Belediyesince organize edilen program, sabah namazının kılınmasının ardından dua edilmesiyle başladı.

Programda, mahalle muhtarlarının vatandaşlardan topladığı aşure malzemeleri kazanlara konuldu. İlçe halkının imece usulü destek verdiği programda, vatandaşların topladığı odunlarla yakılan kazanlarda pişirilen aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, programda yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği pekiştiren önemli kültürel değerlerden biri olduğunu belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada aşureyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de Hıdırellez'in baharın müjdecisi olarak kabul edildiğini belirterek, "Asırlardır ilçemizde sürdürülen bu gelenekle vatandaşlarımız bir araya geliyor. Kaynatılan aşure kazanları etrafında birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları güçleniyor." dedi.