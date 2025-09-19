Oğuzlar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kutlandı.
19 Eylül Gaziler Günü, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kutlandı.
Oğuzlar Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Pelteci tarafından 100. Yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel