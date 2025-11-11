Oğuzlar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe stadyumunun etrafındaki etkinlikte 150 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Mehmet Aksoy ile kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
