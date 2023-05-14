Oğuz Kaan Salıcı: 'Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Whatsapp Grubundan Talimatla Seçmen İradesine Baskı Yapmaya Çalışıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, WhatsApp grubundan talimatla seçmen iradesine baskı yapmaya çalışıyor. Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi? Yakalandın işte" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, WhatsApp grubundan talimatla seçmen iradesine baskı yapmaya çalışıyor. Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi? Yakalandın işte" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçmenlere baskı yapılarak oy kullandırıldığını öne sürdü. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın Whatsapp grubundaki "Arkadaşlar, yaşlılar için okuma-yazma bilmiyor deyip birinci derece yakınıyla kullandırın. Baskı yapın, korkmayın" mesajının görselini bugün Twitter hesabında paylaşan Salıcı, şunları kaydetti:

"Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, WhatsApp grubundan talimatla seçmen iradesine baskı yapmaya çalışıyor. Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi? Yakalandın işte."