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Öğretmenlerin Yeniden İnşası İçin Eğitim Programı Başladı

Öğretmenlerin Yeniden İnşası İçin Eğitim Programı Başladı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gaziantep'te düzenlenen Öğretmen Akademileri Açılış Programı'nda, öğretmenlerin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kendilerini yeniden inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız." dedi.

Yelkenci, Mecidiye Han'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"ndaki konuşmasında, söz konusu akademilerini 2016 yılında başlattıklarını hatırlattı.

Öğretmen Akademileri'nin öğretmenler tarafından büyük bir keyifle takip edilen program haline geldiğini belirten Yelkenci, bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Çağın çok hızlı geliştiğini ve öğretmenlerin buna ayak uydurması gerektiğini aktaran Yelkenci, şöyle konuştu:

"Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız. Öğretmen Akademilerinin amacı öğretmenleri bulunduğu çevrenin dışına çıkarıp mekanla ve evrenle temas etmesini sağlamaktır. Ruhu olan mekanlarla ve derinliği olan insanlarla temas sağlamaktır. Bu, aynı zamanda alışkanlıklarımızın ve rutinlerimizin dışına çıkmak demektir. İnsan, rutinlerin dışına farklı yollarla çıkabilir ve çıkmalıdır. Bunlardan bir kısmı fiziksel bir kısmı ruhsal olabilir. Öğretmen ne kadar kültürün kaynağından ve insandan beslenirse şüphesiz o kadar güçlü olur. Bu anlamda amacımız öğretmenlerimizi şehrin bütün birikimini yaşatan mekansal dokusuyla ve insanlarıyla muhatap etmektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise Gaziantep'in tarihsel boyunca düşünen ve üreten bir şehir olduğunu ifade etti.

Kentin mekansal ve ruhsal olarak bir çok kaynağı bünyesinde barındırdığını dile getiren Kılınç, bu anlamda şanslı illerden biri olduklarını anlattı.

Programa ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel
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