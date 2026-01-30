Haberler

MEB: Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı

Güncelleme:
MEB, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle iller arası mazeretli yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamalarını açıkladı. Atamalar, tercih edilen eğitim kurumları ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı olarak iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin atamalarının yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan '2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' kapsamında başvuruda bulunanların tercihleri doğrultusunda atamaları yapıldı. Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri bugün itibarıyla yapılabilecek. Sonuçlara, 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yariyil-tatili-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degisikligi-sonuclari/icerik/1696/tr' adresinden ulaşılıyor.

