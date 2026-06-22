Öğretmenlerden Bakırköy'de Hak, Atama ve İş Güvencesi Çağrısı

(İSTANBUL) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenlerin atanması ve özel sektördeki öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Sendika adına yapılan açıklamada, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenlerinin ortak talepler için mücadele ettiği belirtilerek, Ankara'da süren eylemlerde öğretmenlerin polis müdahalesiyle karşılaşılmasına tepki gösterildi.

Özel sektör öğretmenlerinin taleplerinin "lütuf değil, hak" olduğu vurgulanan açıklamada, taban maaş hakkının geri verilmesi, eğitim iş kolunun kurulması, kamudaki öğretmenlerle eşit özlük haklarının sağlanması ve belirsiz süreli sözleşmeyle iş güvencesinin tanınması istendi.

Açıklamada, özel okullarda düşük ücretli ve güvencesiz çalışma düzenine son verilmesi gerektiği belirtilerek, mülakat mağduru öğretmenlerin atama hakkının da iade edilmesi talep edildi.

KADIGİL: ÖĞRETMENLER HAKLARINI İSTİYOR

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı konuşmada, "Ankara'da aç karınla direnmeye devam eden öğretmenleri selamlıyorum. Erdoğan'ın da atadığı bakanlarının da tek bir derdi var; para, para, para ve para babalarına sahip çıkmak. Yuh olsun hepinize. Duyun bu sesi. Bu insanlar yalnız değil. Haklarını istiyorlar" dedi.

BAYHAN: ÖĞRETMENLERİ AÇLIĞA MAHKUM ETMEKTEN VAZGEÇİN

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise öğretmenlere verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirterek, "Sarayda oturanlar her gün bize bir gerçeği gösteriyorlar. Diyorlar ki; 'Biz NATO'yu severiz, öğretmenleri sevmeyiz'. Diyorlar ki; 'Milyarlarca lirayı haydut Trump için harcarız ama öğretmenere kaynak yok deriz'. Öğretmenlerimizi açlığa mahkum etmekten vazgeçmelisiniz. Onlara verdiğiniz sözleri tutmak zorundasınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA