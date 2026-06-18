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Açlık Grevindeki Öğretmenlerden Açıklama: İki Arkadaşımız Hastaneye Kaldırıldı

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, açlık grevindeki iki öğretmenin ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sendika, bürokratlara seslenerek sözlerin tutulmasını ve harekete geçilmesini talep etti.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, açlık grevindeki iki öğretmenin ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İki arkadaşımız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz. Ancak sözler verip arkasında dur(a)mayan bürokratlara sesleniyoruz: Biliyoruz bizi takip ettiğinizi, biliyoruz herkes gibi sizin de gözünüz mücadelemizin üzerinde! Biliyoruz bizi yok saymanızın yaratacağı sonuçların farkında olduğunuzu! Tüm bu yaşananlara son vermek sizin elinizde! Yapmanız gereken tek şey harekete geçmek, görevinizi yapmak! Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı!" denildi.

Kaynak: ANKA
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