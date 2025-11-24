Haberler

Öğretmenler Günü'nde Yüksel Erman Anıldı

Öğretmenler Günü'nde Yüksel Erman Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, mart ayında yaşamını yitiren meslektaşları Yüksel Erman'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında andı. Okul Müdürü Erol Çelikel, Erman'ın mesleğine bağlılığı ve öğrencilerine olan özverisini vurguladı.

Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri ve idarecileri, mart ayında yaşamını yitiren meslektaşları Yüksel Erman'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında andı.

Okul Müdürü Erol Çelikel'in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Erman'ın eğitime sunduğu katkılar ve öğrencilerine gösterdiği özveri hatırlatıldı.

Çelikel, burada yaptığı açıklamada, "Yüksel öğretmenimiz, mesleğine duyduğu bağlılık, öğrencilerine verdiği değer ve daima güler yüzlü yaklaşımıyla Halime Çavuş ailesinin kalbinde özel bir yer edinmiştir. Onu genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günde mezarı başında bulunarak hem hatırasını yaşatmak hem de vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Mekanı cennet olsun." dedi.

Erman'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.