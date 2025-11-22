Öğretmenler Günü'nde Fidan Dikti
Ankara'da 81 ilden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikerek doğaya katkıda bulundular. Öğretmenler, yanlarında getirdikleri toprak ile fidanların dibini doldurup can suyu verdiler.
Ankara'da 81 ilden gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikti.
Atatürk Orman Çiftliği'nde bir araya gelen öğretmenler, fidanları toprakla buluşturdu. Tüm illerden yanlarında getirdikleri toprağı fidanların dibine döken öğretmenler, fidanlara can suyu verdi.
KKTC ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden getirilen toprak da fidanların dibine döküldü.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel