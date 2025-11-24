Öğretmenler Günü'nde Fidan Dikme Etkinliği
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Lütfiye-Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe yerel protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.
Lütfiye-Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu'nda "Yeşil Vatan: Benim Okulum, Geleceğe Çare" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Hakan Enver Zengince, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Engin Aktaş ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.
Protokol üyeleri ve öğretmenlerle 50 meyve fidanını toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel