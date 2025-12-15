Haberler

Okul müdürünün, öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir öğretmenin 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi dövmesi sonrası, öğretmen görevden alındı ancak öğretmenliğe geri döndü. Öğrenci, okula gitmeyeceğini ifade ederken babası durumu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMENLİĞE DEVAM EDECEK

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin vekaleten okul müdürlüğü yaptığı, olayın ardından görevden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

'BENİ DURDUK YERE DÖVDÜ'

Olayla ilgili inceleme sürerken, okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin cezası verecek, tutanak tutacak. Ben gitmem okula" sözleriyle anlattı.

'RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ'

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden baba Nihat K. (49), şunları söyledi:

"Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana, 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş' dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış, vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Çocuk bilmiyor, öğrensin diye okula gönderiyorum."

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Oğluna psikolojik destek aldıracağını söyleyen Nihat K., "Adam kastetmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp, işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım, çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bugün bana, yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz?" dedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını ifade eden Nihat K., "Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
title