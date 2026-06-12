Diyarbakır'daki öğretmen cinayetinin faili, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. SEGBİS ile ifadesi alınan zanlı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve Almanya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Ramazan Ağaçhanlı'nın, SEGBİS üzerinden Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ağaçhanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı