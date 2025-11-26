Öğretmen Gülşen Tınas'a motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

MERSİN'de 24 Kasım'da öğretmen Gülşen Tınas'a (56) motosikleti ile çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü M.K.Ç. (19) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Tınas'a, M.K.Ç.'nin (19) kullandığı motosiklet çarptı. Tınas metrelerce savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülşen Tınas ve M.K.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tınas, Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Gülşen Tınas'ın cenazesi, Aydıncık ilçesinde toprağa verildi. Hastanede tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasada kusurlu olmadığı belirtilen M.K.Ç., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.