Boğazına şeker takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Malatya'da bir ilkokulda boğazına şeker kaçan 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, öğretmeni Çetin Yahşi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA'da okulda boğazına şeker takılan 3'üncü sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ı, öğretmeni Çetin Yahşi Heimlich manevrası ile kurtardı.

Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste Eymen Kaplan'ın boğazına şeker takıydı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hemen Eymen'e müdahale etti. Yahşi, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisini kurtardı.

O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
