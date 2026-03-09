Boğazına şeker takılan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Malatya'da bir ilkokulda boğazına şeker kaçan 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, öğretmeni Çetin Yahşi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste Eymen Kaplan'ın boğazına şeker takıydı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hemen Eymen'e müdahale etti. Yahşi, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisini kurtardı.
O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
