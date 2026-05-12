Öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

HATAY'ın Dörtyol ilçesindeki Altınçağ İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Fidan Kırca (39), 'Mum Kokulu Hayaller' projesi ile okulda atölye kurup, öğrencileri ile mum üretmeye başladı. Kırca, ürettikleri mumların satışından elde edilen gelirle, öğrencilerinin Anıtkabir'i ziyaret etme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Dörtyol'da Altınçağ İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Fidan Kırca, hazırladığı 'Mum Kokulu Hayaller' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yürüttüğü 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' programına başvurdu. Kırca, program kapsamında aldığı destekle okulda atölye kurup, öğrencileri ile mum üretmeye başladı. Kırca, ürettikleri mandalina, çiçek ve farklı geometrik formlarda ürettiği renkli mumları da diğer okullara satıp, gelir sağladı. Kırca, elde edilen gelirle öğrencilerini hayalini kurdukları şehirleri götürüyor. Kırca ve öğrencileri, ilk seyahati Ankara'ya yaparak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğrenciler, ilk kez Anıtkabir'i görmenin heyecanını yaşadıktan sonra Ankara'da 1'inci Meclis, Cumhuriyet Müzesi gibi tarihi yerleri de gezdi.

'ÖĞRENCİLERİMİN HAYALİ ANITKABİR'İ GÖRMEKTİ'

Fidan Kırca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a tayin olduğunu söyleyerek, "Sınıfı devraldığımda öğrencilerimin hayali Anıtkabir'i görmek, Ata'larını ziyaret etmekti. Biz çocuklarla Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmeyi çok istiyorduk. 'Bununla ilgili ne yapabiliriz' diye düşündük. Sonrasında onların sosyal, finansal destekli bir proje yürütmeleri gerektiğine karar verdik. Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi ile kişisel ve mesleki gelişim, sosyal girişimcilik eğitimi alarak bunu yürütmeyi düşündük" dedi.

'SONRAKİ DURAĞIMIZ ÇANAKKALE'

Kırca, eğitimden sonra mum üretimine başladıklarını anlatarak, "Mum üretmek biraz sabır gerektiriyor. Erittikten sonra mumların donması gerekiyor. Çocuklar bu süreçte hayalleri için sabrederek beklediler. 'Mumları ürettikten sonra da bunları satalım, kazandığımız parayla da Ata'mızı ziyaret edelim' dedik. Projemiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Sonrasında hep birlikte mum yapmayı öğrendik. Velilerimizin de desteğiyle okulumuzda yapmış olduğumuz mumların satışını gerçekleştirdik. Diğer okullara da satış yaparak devam ettik. Ankara'dan sonra Çanakkale'yi de görmeyi çok istiyoruz. Yeterli parayı biriktirebilirsek sonraki durağımız Çanakkale olacak. Bugün buraya gelme hayali olan ve ilk defa gelen öğrencilerim beni çok duygulandırdı. Ata'mızı gelip burada ziyaret etmek, görmek gerçekten bizim için çok büyük bir şey. Çok mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUZ'

Öğrencilerden Zeynep Nisa Özdurak (10), "Anıtkabir'e gelmek bizim en büyük hayalimizdi. Bu yüzden Fidan öğretmenimiz bizlerin hayalleri için böyle bir karar aldı ve mum yapmaya başladık. Çalıştık çabaladık, bugün buraya iyi ki geldik. Çok mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale ve İstanbul'u da görmek istiyoruz" dedi.

İrem Keleş ise (10), "Anıtkabir'i ziyaret etmek için kendi yaptığımız malzemelerle mum yapıp sattık. Oradan kazandığımız parayla bugün Anıtkabir'e geldik. Ata'mızı ziyarete geldiğimiz için çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı