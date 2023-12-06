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Öğrencilerin Sürpriz Ziyareti İle Duygulanan Öğretmen

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Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ilkokul öğretmeni Zeynep Çetin, öğrencilerinin sürpriz ziyaretiyle duygulandı. Öğrenciler, müzik eşliğinde meşale yakarak öğretmenlerine moral verdi.

MANİSA'da, hastalığı nedeniyle böbreğinin biri alınan, ardından da karaciğerinde kitle çıkınca okula gidemeyen ilkokul öğretmeni Zeynep Çetin (44), öğrencilerinin sürpriz ziyaretiyle duygulandı. Velilerinin desteğiyle Zeynep öğretmenin evinin önünde müzik eşliğinde meşale yakarak, 'Zeynep öğretmenim seni çok seviyoruz, dualarımız seninle' dövizleri açan öğrenciler, tedavi gören öğretmenlerine moral verdi.

Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3/B şubesi öğretmeni Zeynep Çetin'in, 9 Ağustos'ta gittiği Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyata alınan Çetin'in sağ böbreği alındı. Tek böbreğiyle hayata tutunan 3 çocuk annesi 22 yıllık öğretmen Çetin'in rapor süreci başladı. 21 Kasım günü, kan seviyesinin düşmesi sonucu aniden rahatsızlanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu kez de karaciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Onkolojiye sevk edilen Çetin'in tedavisi sürerken, öğretmenlerini özleyen öğrenciler bir araya geldi. Sınıf annesi Elvan Kahraman'ın organizasyonuyla Zeynep öğretmenin Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen öğrenciler, müzik eşliğinde meşale yakıp, 'Zeynep öğretmenim seni çok seviyoruz, dualarımız seninle' dövizleri açtı.

'ONLARA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM'

Öğrencileri evinin önünde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler, bir süre sonra yanlarına inen Zeynep öğretmene sarılarak, özlemlerini dile getirdi. Sürpriz ziyaret ile moral bulduğunu belirten Çetin, "Sürpriz oldu, çok duygulandım. Bu süreç psikolojik olarak yıpratıyor. Çocuklarımı görmek beni çok mutlu etti, duygulandım, motive oldum. Onlara kavuşmak için gün sayıyorum. Aralık ayında başlamayı düşünüyordum, hastalığım başka bir bölgemde nüksedince başlayamadım. Tüm öğrencilerimi çok özledim, hepsini çok seviyorum. Onlara kavuşmak istiyorum. Benim hayatım okul ve çocuklar, onları çok seviyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merkezefendi Devlet Hastanesi Zeynep Çetin Manisa Eğitim Güncel Haberler

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