Afyonkarahisar'da öğrenciler polislere ikramda bulundu
Afyonkarahisar'da Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, polis ekiplerine harçlıklarıyla aldıkları ikramları sunarak güzel bir dayanışma örneği sergiledi.
Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları tost, kek gibi ikramları, polislere götürdü. Öğrenciler ve polisler bir süre sohbet etti.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sergiledikleri davranıştan dolayı öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay