Öğrencilerin hayata döndürdüğü 'Sempatik' okulun maskotu oldu

Giresun'da lise öğrencileri, ölmek üzereyken bulup tedavi ettirdikleri kedinin bakımını okulda yapıyor.

Görele Nihat Gürel Fen Lisesinin pansiyonunda kalan Ayşe Karakoç, Çiğdem Kılıç, Emine Altunöz ve Almıla Su Çıtlak, bahçede bitkin halde buldukları kedinin veterinere götürülmesi için İngilizce öğretmeni Serdar Bişkin'den yardım istedi.

Bişkin ve öğrencilerin veterinere götürdüğü hayvan, zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine tedavi altına alındı. 14 gün klinikte kalan kedinin tedavi ücreti olan 2 bin 500 lira, okuldaki tüm öğrencilerin katkısıyla ödendi.

Gençlerin sahiplenerek "Sempatik" adını verdiği ve yaklaşık iki aydır okulda kalan kedi için bodrum katta barınak yapıldı. Ders saatlerinde sınıfları ve idarecilerin odalarını dolaşan "Sempatik", okulun maskotu haline geldi.

Kediyi pansiyonun bahçesinde bulan öğrencilerden Ayşe Karakoç, AA muhabirine, veterinerin, hayvanın yaşama şansının düşük olduğunu belirtmesi üzerine büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Tedavi sürecini sürekli takip ettiklerini anlatan Karakoç, "Sağ olsun veteriner de çok ilgilendi, bizi her gün bilgilendiriyor, video ve fotoğraflar atıyordu. İlk iki gün çok kötüydü durumu ama sonra düzelmeye, mama yemeye başladı. Beşinci günde 'Tamam artık yaşayacak' dedik. İlk beş gün biraz zor geçti." dedi.

Karakoç, öğrenciler arasında başlattıkları kampanyayla veteriner ücretini topladıklarını, öğretmenlerin de katkı sağladığını kaydetti.

Sahiplendikleri "Sempatik"in sınıfları gezdiğini dile getiren Karakoç, "Kantinde yemek yiyor, öğrenciler dışarıya yemek bırakıyor, sağ olsunlar kantin işletmecileri de öyle. O artık okulun öğrencisi gibi." ifadelerini kullandı.

"Her şey ders değil"

İngilizce öğretmeni Sedat Bişkin ise öğrencilerin bu şekilde hayvan sevgisine sahip olmalarının kendilerini çok sevindirdiğini vurguladı.

Hayatını kurtardıkları kedinin yanı sıra okul çevresinde öğrencilerin yemek bıraktığı birçok hayvan olduğunu aktaran Bişkin, özellikle pansiyonda kalanların akşam yemeklerinden artanları kedi ve köpeklere verdiğini ifade etti.

Bişkin, "Sempatik"i hayata döndürdükleri için duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"O miktarda parayı toplayıp veteriner ücretini ödemek mükemmel bir olay. Her şey ders değil, hayvan sevgisi ve çevre sevgisi çok çok önemli. Eğitimin bir parçasıdır, ben buna inanıyorum. Sadece derste başarı, akademik başarı değil, sosyal bir varlık olarak neler yapmaları gerektiğini bilmeleri bizi öğretmenler olarak sevindirdi, duygulandırdı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum."

"Okulumuza ciddi bir hayvan sevgisi de kazandırdı"

Okul müdürü Yusuf Ali Keskin de adı gibi sempatik olan kedinin özellikle kendi odasını çok sevdiğini belirterek, "Odadaki ikili koltuğun köşesinde bir gün beraber oturmuşuz. Sabah mesaiye geldim, meğer Sempatik burada yatıyormuş, iki saat sonra farkına varabildim. Odaya misafir gelince orada yattığını fark ettim." diye konuştu.

Sempatik'in ikinci hayatını yaşadığını anlatan Keskin, "Hatta kedinin başından geçen olaylar okulumuza ciddi bir hayvan sevgisi de kazandırdı. Öğrencilerin de bu işe dahil oldu. Her şey öğretmek değil, eğitimin ana parçası bu olmalı. İnsan sevgisinin göstergesi hayvan sevgisidir." dedi.