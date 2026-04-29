BARTIN VALİSİ ARSLAN, YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde tedavileri devam eden hafif yaralı öğrencileri ziyaret ederek, hastane yetkililerinden durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Arslan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Şu an sevindirici olan ciddi bir yaralanması olan kimse yok. 1 kişiye karın travması nedeniyle yatış verildi, onun dışında bir sıkıntımız yok. Şu anda 20 kişinin tedavileri devam ediyor. Onların ufak tefek sıyrıklar ve çatlaklar var. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı