Öğrencilere Yangın Söndürme Eğitimi Verildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere yangın söndürme teknikleri eğitimi verildi. Eğitimde, öğrencilere itfaiyecilik mesleği tanıtıldı ve yangın güvenliği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda, Türkeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi aktarılarak, yangın ve benzeri tehlike arz eden durumlarda alınması gereken önlemler anlatıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde ise maket bir ev üzerinde öğrencilere yangın söndürme teknikleri gösterildi.

Program sonunda okul yönetimi tarafından itfaiye personeline çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
