Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi programı düzenledi.

Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ve Başkent Üniversitesi Ortaokuluna giden polisler, öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını uygulamalı olarak öğrencilere anlatan ekipler, onların sorularını yanıtladı.

Okul idarecileri, öğrencilerin bilinçlenmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.