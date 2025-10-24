Haberler

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde, öğrenciler trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerinde yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve trafik işaretleri üzerine bilgiler paylaştı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi programı düzenledi.

Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ve Başkent Üniversitesi Ortaokuluna giden polisler, öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını uygulamalı olarak öğrencilere anlatan ekipler, onların sorularını yanıtladı.

Okul idarecileri, öğrencilerin bilinçlenmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
