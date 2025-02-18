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Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, Yeşilova İlkokulu'ndaki öğrencilere 'Güvenli Okul Yolu Projesi' kapsamında trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde trafik kurallarına uyma, güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanmanın önemi vurgulandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Yeşilova İlkokulu'ndaki öğrencilere, "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında seminer verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi ile trafik ve çevre konulu trafik eğitimi verildi.

Program sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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